В Башкортостане подорожал бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-92 за это время поднялась с 42,85 рубля за литр до 43,11 (0,6%). Средняя цена по России в этот период тоже выросла: с 43,32 до 43,76 рубля.

Марка АИ-95 подорожала с 45,86 до 46,14 рубля (0,5%), однако это все равно ниже средней стоимости по России (47,40).

АИ-98 подорожал сильнее всего: с 51,97 до 52,33 рубля за литр, или 0,7% (средняя цена по России – 53,93).

Подорожало и дизельное топливо, но незначительно: в Башкортостане – с 47,82 до 47,91 (0,2%), по стране в среднем – с 48,72 до 48,84.