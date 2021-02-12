В Башкортостане снова похолодает

«13 февраля температура воздуха в республике повысится ночью до -2° – -7°, при прояснениях до -12°, днем до +4° – -1°.

Ожидается небольшой и умеренный снег, переходящий в мокрый снег, дождь со снегом, местами гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. 14 февраля температура воздуха вновь начнет понижаться. Первая половина следующей недели ожидается морозной», – сообщает Башгидромет.

День 14 февраля будет самым теплым в республике за последнее время: от 0° до -5°.

В Уфе, по данным Gismeteo, теплая погода наступил уже в субботу, 13 февраля: от 0 до +2 и без осадков, днем 14 февраля будет -4° – -8° и снегопад, а со вторника вернутся морозы от -13° до -30° и продержатся по крайней мере до конца недели.