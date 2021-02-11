Платежами за отопление в Башкортостане заинтересовалась ФАС

О начале проверок обоснованности начислений сообщил глава ФАС Андрей Хомяков.

«Мы проводим совместную работу с прокуратурой и органами власти, уже запросили информацию, анализируем ее, в течение двух недель, я думаю, мы придем к выводам и примем совместное решение по этому поводу», – цитирует Хомякова издание «РБК».

Этот вопрос был вынесен на рассмотрение в ФАС еще в январе 2021 года. Там отметили также, что тарифы на отопление в Башкортостане чуть выше, чем в других субъектах, но у регионального отделения нет права пересматривать какие-либо тарифы.