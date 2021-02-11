Госцирк и театры Уфы отремонтируют к 2024 году

По словам главы республики, речь идет о Госцирке, Театре кукол и Русском драматический театре, а также о строительстве современной библиотеки. Сейчас ведутся переговоры с министром культуры России Ольгой Любимовой.

«Ольга Борисовна знает и понимает все эти и многие другие проблемы. Ищем решения. Она передавала вам, уважаемые работники культуры Башкортостана, огромный привет и благодарность за то, что с честью прошли пандемию и сохранили в готовности все объекты, которые сейчас будут возобновлять массово свою работу. Эпидемии приходят и уходят – а без культуры у нас нет будущего», – написал Радий Хабиров.

Здание Госцирка уже закрыто на реконструкцию, но работы еще не начались. Оно было построено в 1968 году, в 2017 году в ходе проверки было установлено, что дальнейшее его использование небезопасно для посетителей, с тех пор представления в нем не проводятся.

В 2019 году Башкультнаследие взяло под охрану некоторые элементы здания, в том числе оригинальную архитектурную форму, декоративную живопись, колонны, расположение лестниц и арены, так что существенных изменений во внешнем виде Госцирка не будет.