Полиция заинтересовалась уфимским пабликом «Корабль» из-за освещения митингов

«История началась с первым митингом, 23 января, когда было множество задержаний и допросов, интересно то, что у многих задержанных спрашивали про некую "оппозиционную" группу "Корабль".

Дальше – больше, в классных и родительских чатах появились сообщения, дескать, скажите своим детям чтобы они отписались от оппозиционной группы "Корабль", иначе могут быть штрафы, и люди реально отписывались.

Сначала было смешно, теперь знакомые Эдгара и других редакторов пишут, что полицейские спрашивают у задержанных, кто мы такие и что делаем.

С фейков приходит информация о том, что нам стоит перестать освещать события митингов, но мы это игнорируем.

Также недавно посадили редактора "Медиазоны" на 30 суток за ретвит о митингах, что только наводит еще больший страх.

Теперь нам просто так отключили партнерку "ВКонтакте", с которой шла зарплата всем редакторам. Что Будет Дальше?

Хоть это и ударило по финансам и выплатам людям, которые стараются для вас, мы пока не собираемся останавливаться публиковать всю правдивую информацию, что у нас есть, и мы считаем что вы должны знать что происходит в нашем собственном городе», – говорится в заявлении руководства паблика.