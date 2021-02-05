В Уфе будут перекрывать проспект Салавата Юлаева

Проезд будут перекрывать полностью по ночам: шестого февраля с 24.00 до 6.00 и с седьмого по 28 февраля – с 24.00 до 5.00.

Объехать закрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.

Путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди частично перекрыли восьмого января (и полностью – 19 января), что вызвало длительные пробки на главных улицах города. Как ожидается, при круглосуточном режиме работы развязку откроют уже в сентябре 2021 года.