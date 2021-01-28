В Уфу поступят новые автобусы, троллейбусы и трамваи

В Уфе продолжается обновление состава общественного транспорта. На брифинге Минтранса ответили на вопросы о планах на текущий год.
По словам главы Минтранса Алана Мирзаева, 10 новых троллейбусов будут переданы в Уфу в первом квартале 2021 года.
Также в этом году на маршруты выйдут 120 новых автобусов «Башавтотранса». В 2019-2020 годах перевозчик закупил 723 автобуса разных классов, из которых 425 обслуживают маршруты Уфы.
Трамвайный парк будут обновлять по нацпроекту, так как для возрождения уфимского трамвая требуются колоссальные суммы – порядка 25 миллиардов рублей. Примерно столько понадобится на обновление 75% трамваев и прокладку 10 километров трамвайных путей.
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