В Уфу поступят новые автобусы, троллейбусы и трамваи

По словам главы Минтранса Алана Мирзаева, 10 новых троллейбусов будут переданы в Уфу в первом квартале 2021 года.

Также в этом году на маршруты выйдут 120 новых автобусов «Башавтотранса». В 2019-2020 годах перевозчик закупил 723 автобуса разных классов, из которых 425 обслуживают маршруты Уфы.

Трамвайный парк будут обновлять по нацпроекту, так как для возрождения уфимского трамвая требуются колоссальные суммы – порядка 25 миллиардов рублей. Примерно столько понадобится на обновление 75% трамваев и прокладку 10 километров трамвайных путей.