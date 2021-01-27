Жители Уфы могут подать заявку на уборку снега на интерактивной карте

Для улучшения качества уборки снега Администрация Уфы запустила интерактивную карту. Она доступна по этой ссылке, в левой части экрана вы увидите пункт «отправить заявку».

На карте уже оставленные жителями заявки распределены по категориям: выполненные, принятые на рассмотрение, не рассмотренные и отклоненные.

Для того, чтобы оставить заявку, достаточно сделать фото неубранного снега и указать местоположение на карте с кратким описанием. Это можно сделать с любого мобильного устройства или компьютера.

Также вы можете указать электронную почту, на которую будет направлена ссылка. По этой ссылке в любое время можно будет узнать статус своей заявки.