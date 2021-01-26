Правда ли, что в Уфе эвакуируют жителей из-за пожара в промзоне?

Сразу после того, как стало известно о пожаре, в мессенджерах начали распространяться сообщения об эвакуации населения из-за вероятности взрыва на заводе. В пресс-службе МЧС эту информацию назвали фейком: ни о какой эвакуации речи не идет.

Кроме того, Госкомитет по чрезвычайным ситуациям отчитался о том, что были проведены замеры атмосферного воздуха на территории «Уфаоргсинтеза», в Тимашево, а также в районе Колхозного рынка и стадиона «Нефтяник». Повышенного содержания вредных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы для населения нет.

Пожар начался вечером, по предварительной оценке – из-за разгерметизации емкостей для сброса газа. В результате ЧП один человек погиб и один пострадал, огонь потушили утром 26 января.