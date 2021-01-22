В Уфе из-за ярмарки перекроют одну из улиц

Перекрытие участка протяженностью около 400 метров повлияет на схему движения 15 маршрутов общественного транспорта.
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ufacity.info
Движение транспорта перекроют полностью на участке по улице Правды от Таллинской до Ухтомского в субботу, 23 января, с 7.00 до 16.00. На этом участке расположена остановка транспорта «ДДЮТ "Орион"».
В это время будут проводиться приготовления к проведению ярмарки и сама ярмарка, дорога перекрывается «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения».
В 2021 году это будет первая сельскохозяйственная ярмарка, фермеры из десяти ближайших районов республики привезут мясо, ягоды, мороженую и свежую рыбу, выпечку, молочные продукты, мед, изделия из шерсти и пуха и так далее.
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