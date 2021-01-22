В «БашРТС» сравнили счета за отопление до и после перехода на новую систему оплаты

Компания «БашРТС» представила данные анализа платежек в шести квартирах трех уфимских МКД за 2018, 2019 и 2020 годы.

Данные за 2018 и 2019 год учитывают годовую корректировку, которая проводилась при системе оплаты по «1/12» и необходимость в которой отпала в связи с переходом на «1/8».

«Сопоставив данные, специалисты пришли к выводу, что несмотря на значительные суммы за отопление, которые видят жители в квитанциях в зимние месяцы (что связано с переходом на оплату отопления по факту потребления), годовые суммы, по сравнению с системой "1/12", изменились незначительно, а в некоторых случаях наблюдается даже снижение.

В то же время практически все дома в республике уникальны, и каждый из них необходимо рассматривать индивидуально из-за его особенностей. Нужно учитывать, что каждый год складывается различная средняя температура наружного воздуха, что влияет на величину начислений.

Но есть ряд факторов, соблюдение которых позволит экономить на отоплении. Для этого общедомовые приборы учета тепла должны работать корректно, а дома – быть энергоэффективными. Если дом утеплен должным образом, двери и окна в нем зимой закрыты, стекла целы, он не будет потреблять тепло сверх нормативных значений, а значит, и платежи за отопление будут верными.

Поэтому ООО "БашРТС" в очередной раз обращается к управляющим компаниям с просьбой проводить в домах энергосберегающие мероприятия и следить за корректной работой приборов учета», – сообщает «БашРТС».