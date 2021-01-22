В Уфе появится новое общественное пространство – Парк искусств

Новое пространство появится в Уфе к 2024 году, оно расположится на площади неподалеку от MusicHall27 (Кирова, 27).

«Мы разместим там еще больше цифрового искусства. Галереи будут с окнами. Будет в четыре раза больше развивающих студий и арт-развлечений. Нам очень нравится соседство: Молодежный театр, Концертный зал «Башкортостан», гостиница, MusicHall27, Академия наук.

К слову: ни одно дерево не пострадает. В крайнем случае несколько переедут в рамках этой же территории. А зимой будем наряжать живые ели (экономно и экологично!) и строить горку с Площади двух фонтанов во двор Парка искусств или наоборот, как с MusicHall27 договоримся», – сообщает пресс-служба ЦСИ «Облака».