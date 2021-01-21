Как добиться перерасчета платы за отопление в Башкортостане?

По нормативам, зимой температура в квартире должна быть не ниже 20 и не выше 24 градусов (в угловых комнатах – 22-26 градусов).

Чтобы составить акт, нужно:

1. замерить термометром температуру воздуха в середине комнаты в одном метре от пола;

2. позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. Вам должны сообщить номер заявки и время регистрации, а также согласовать с вами дату и время проведения проверки.

По результатам проверки составят два акта: один останется у вас, другой направят в управляющую компанию. Если в течение двух часов после звонка проверяющие не придут, вы имеете право составить акт самостоятельно от руки (примерная форма), для этого позовите минимум одного соседа и старшего по дому или председателя ТСЖ.

С двумя актами и заявлением о перерасчете обращайтесь в управляющую компанию, а если у вас прямой договор с поставщиком тепла – к ним. Перерасчет вам обязаны сделать со дня обращения до момента устранения.

Если отказываются делать перерасчет – пишите жалобу в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Важно сохранить составленный акт.