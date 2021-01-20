При какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома?

В Министерстве образования республики дали разъяснения касательно возможной отмены уроков при похолодании. За последние годы правила изменились.
Прежде всего, школа может работать при любой температуре наружного воздуха, если внутри соблюдается температурный режим не ниже 18 градусов.
В школе обязаны организовать занятия для любого количества учеников по расписанию. Опекуны в праве самостоятельно и под свою ответственность отправить ребенка в школу, оповестив об этом классного руководителя.
Каждая школа в индивидуальном порядке может принять решение об отмене очных занятий и предупредить родителей. В таком случае уроки проводятся дистанционно, то есть учебный процесс не прерывается.
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