При какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома?

Прежде всего, школа может работать при любой температуре наружного воздуха, если внутри соблюдается температурный режим не ниже 18 градусов.

В школе обязаны организовать занятия для любого количества учеников по расписанию. Опекуны в праве самостоятельно и под свою ответственность отправить ребенка в школу, оповестив об этом классного руководителя.

Каждая школа в индивидуальном порядке может принять решение об отмене очных занятий и предупредить родителей. В таком случае уроки проводятся дистанционно, то есть учебный процесс не прерывается.