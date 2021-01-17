Заморозки и снегопад: погода в Уфе 18-22 января

По прогнозу Gismeteo, в понедельник, 18 января, в Уфе будет -18 градусов днем и -23 ночью – температура значительно ниже, чем в воскресенье (-7 и -16). День будет солнечным и без осадков.

Вторник и среда будут относительно теплыми (-10 днем), а к концу недели снова похолодает (-19 днем в четверг и -17 – в пятницу). Со вторника и до конца недели ожидается снегопад.

По республике в среднем, по данным Башгидромета, температура в ближайшие три дня составит от -21 до -13 днем и от -28 до -16 ночью.