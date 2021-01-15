В Уфе временно закроют выезд из города и несколько улиц

С субботы, 16 января, по понедельник, 18 января, полностью перекроют южный выезд, в этой области возможны пробки. Объезжать придется так, как указано на схеме выше.

Для движения в направлении «из центра» можно использовать улицы: Октябрьской Революции, Бакалинская, Кирова-Губайдуллина и другие. Для движения в направлении «в центр» можно использовать улицы: Октябрьской Революции, Посадская-Ветошникова-Мингажева, Сун-Ят-Сена, Бакалинская, Кирова-Губайдуллина и другие. Кроме того, как альтернативный путь при движении «из центра» и «в центр» города через Монумент Дружбы можно использовать улицу Набережную.

Также с 18 по 19 января в рамках празднования Крещения Господня в Уфе будут перекрыты участки ряда улиц:

– по Набережной реки Уфы (на участке от Маршала Жукова до Баязита Бикбая) – с 19.00 18 января до 21.00 19 января;

– по Бехтерева (в створе Менделеева) – с 21.00 18 января до 2.00 19 января;

- по Кирова (от Айской до Ветошникова, включая Амурскую и Крестьянскую) – с 21.00 18 января до 2.00 19 января.