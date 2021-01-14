В Башкортостане подорожают сигареты

Закон от 30 декабря 2020 года, устанавливает единую минимальную цену, ниже которой не могут стоить сигареты в магазинах и ИП, заведениях общепита или сферы услуг. Он вступит в силу уже первого апреля.

Это приведет к подорожанию марок сигарет в низкой и средней ценовых категориях. Ранее СМИ прогнозировали, что минимальная цена в 2021 году, с учетом повышения акцизов, может составить порядка 108 рублей.

Табачная продукция, завезенная в страну или произведенная в России до первого апреля, сможет продаваться по цене ниже минимального порога до первого июля.