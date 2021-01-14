Уфимец рассказал, как добирается до работы по пробкам

За последние годы из-за повсеместного ремонта ситуация на дорогах в Уфе накалилась до предела, но личный автомобиль для жителей по-прежнему предпочтительнее общественного транспорта.
Уфимский фотограф sh_amil в Instagram рассказал о том, как добирается от Демы до центра города альтернативным путем, который предложили в связи с ремонтом развязки. Весь путь он снимал на видео.
«Раньше на автомобиле время в пути до офиса составляло 17 минут. Сейчас, с учетом ремонта дороги и пробок, время в пути составляет один час пять минут. На общественном транспорте при идеальных условиях получилось 50 минут.
Итог – я выбираю автомобиль, потому что по времени получается примерно так же, но комфортнее.
Уфа – это город, который постоянно строится для машин, а не для людей. Вместо колоссального вливая денег в дороги необходимо инвестировать в развитие общественного транспорта и комфорта для жизни людей.
Этого нет, и выбора, кроме как на автомобиле, не остается. Отсюда и пробки и опять разные расширения дорог – порочный круг!!" – написал sh_amil в сторис.
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