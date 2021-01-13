В Башкортостане в 2021 году благоустроят 140 дворов

Согласно отчету МинЖКХ, в 2021 году благоустроят порядка 140 дворов, на это потратят около 742 миллионов рублей. Сейчас ведется разработка проектов. Также продолжится программа ремонта подъездов МКД: будет отремонтировано 306 подъездов в 112 домах.

В 2020 году в республике было благоустроено 780 дворов, отремонтирован 6181 подъезд в 2069 домах.

Чаще всего в подъездах обновляют входную группу, окна, почтовые ящики и лампочки, ремонтируют стены и на первых этажах – полы. Во дворах проводят озеленение, обустраивают парковки, детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием, устанавливают ограждения, освещение, скамейки и урны.