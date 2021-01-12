График очистки уфимских дворов от снега до 15 января

Уже с первых дней января Уфу порядком засыпало снегом, и если главные дороги очищаются регулярно, то с дворами все по расписанию. Публикуем полный график, когда и в каких районах пройдут уборки дворов.
-
ufacity.info
Демский район
12 января
Дагестанская 19/1, 21.
Центральная, 18/1.
Мусоргского, 23, 25, 25/1.
Правды, 21, 23.
М. Джалиля, 74/1.
Минская, 58.
Левитана, 22/2.
13 января
Дагестанская, 27, 31.
Таллинская, 22, 24, 26, 28.
Мусоргского, 23, 25, 25/1, 11, 13, 13А.
Правды, 21, 23, 25.
М. Джалиля, 74/1.
Минская, 58.
Ухтомского, 28.
14 января
Магистральная, 2, 2/1, 6.
Мусоргского, 7, 9, 9а, 15, 15а, 19/1, 19а, 21, 21/1.
Ухтомского, 30.
Правды, 8, 8/1, 10, 12, 25/2.
М. Джалиля, 72/1.
Грозненская, 71/1.
15 января
Магистральная, 4.
Рядовая, 3/1, 5/1, 7/1.
Ухтомского, 30/1, 30/2.
Мусоргского, 19/1, 21, 21/1.
Правды, 8, 8/1, 10, 12, 25/1, 31/1 .
М. Джалиля, 66, 72/1.
Грозненская, 71/1.
Левитана, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7.
-
ufacity.info
Ленинский район
12 января
Коммунистическая, 37.
Цюрупы, 91, 93.
Достоевского, 83.
Ахметова, 302, 304/2.
Рижская, 1/1.
Кирзаводская 1/2.
13 января
Достоевского, 68, 73, 73/1.
Зенцова, 77.
Пожарского, 219а, 261.
Перевалочная, 22.
14 января
Красина, 19.
Кирова, 5, 8.
М. Карима, 28а.
Ленина, 21.
15 января
К. Маркса, 26, 30, 32.
Коммунистическая, 45.
Ленина, 9/11, 31/33, 33/1, 37/1.
М. Карима, 44, 47.
-
ufacity.info
Кировский район
12 января
Бехтерева, 8, 10/1, 10/2, 12.
Пушкина, 79.
К. Маркса, 15а.
Кирова, 44, 46.
Мингажева, 107, 109, 109/1.
Чернышевского, 25/1.
Коммунистическая, 105, 103.
Авроры, 11, 11/1а, 11/1б, 11/1в, 15, 15/1, 17.
Муксинова, 7, 7/1, 9, 11.
Мубарякова, 4/1.
С. Кувыкина, 15, 15а, 17/1, 19, 19а.
13 января
Е. Сазонова, 40а.
Менделеева, 11/1, 15/1.
Салавата, 17, 19/1.
Дорофеева, 3, 3/1, 3/2.
Коммунистическая, 71.
Цюрупы, 44/1, 44/2.
Рабкоров, 11/2, 14, 16, 22, 22/2, 24, 26.
С. Кувыкина, 10, 10а.
Мубарякова, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5.
Кавказская, 6/9, 6/10, 8/9.
14 января
Менделеева, 1, 5/1, 7/1.
Проспект С. Юлаева, 1.
Крупской, 6, 8.
Цюрупы, 27.
Октябрьской революции, 9.
Свердлова, 56.
Коммунистическая, 87, 89.
С. Кувыкина, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 8, 12.
Рабкоров, 12.
Мубарякова, 10, 10/1, 6/1, 8.
15 января
Проспект С. Юлаева, 1/1.
Салавата, 15, 15/1.
Менделеева, 9, 9/1, 11.
Худайбердина, 1, 1а, 4, 11, 22, 24.
Кирова, 89, 91.
Айская, 63.
Дуванский бульвар, 24/1, 30.
Менделеева, 142.
Г. Горбатова, 7, 7/5, 9.
Геологов, 51, 51/1, 51/2.
С. Кувыкина, 7, 7а, 5, 9, 9а, 11/1, 13.
-
ufacity.info
Советский район
12 января
Проспект Октября, 27, 29, 44/1, 46/1, 48/1.
Революционная, 49, 57, 84, 90/1, 92, 92/1, 92/2.
Бульвар Ибрагимова, 35, 35/1.
Ленина, 63, 65, 65а, 69, 128, 130, 144, 148.
50 лет Октября, 11/1.
Б. Кадомцевых, 6/1, 6/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3.
Харьковская, 114, 116.
Пионерская, 148/150.
Мингажева, 127/1, 156, 158.
Бессонова, 21.
Казанская, 4.
М. Губайдуллина, 19/5.
С. Агиша, 14, 18, 18/1.
Р. Зорге, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36/1.
13 января
Проспект Октября, 44/2, 46/2, 48/2.
Кирова, 97, 99.
Айская, 64/3, 64/4.
Антонова, 2, 4.
К. Маркса, 52, 54.
Революционная, 60, 66.
Пархоменко, 95, 96/98.
50 лет Октября, 3, 3/1.
Переулок Дачный, 4, 6.
С. Халтурина, 41, 41/1, 43.
Мингажева, 121, 123, 123/1, 125, 127, 129.
Казанская, 6, 8, 10, 12.
М. Губайдуллина, 23.
Бакалинская, 60, 62, 60/1.
Р. Зорге, 36/2, 38, 38/1, 38/2.
14 января
Б. Кадомцевых, 12, 14, 16.
Проспект Октября, 27/2.
Достоевского, 137.
Ленина, 95, 97, 97/1, 97/2, 120, 122.
Революционная, 107, 109, 165, 167, 167/1, 167/2, 167/3, 167а.
С. Халтурина, 34, 34/1, 45, 47.
Р. Зорге, 4, 6, 8, 8/1, 8/3, 40, 40/1, 40/2.
Бессонова, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
М. Губайдуллина, 21/3, 23/1.
15 января
Проспект Октября, 49, 49/1, 49/2, 52, 52/1, 53, 54.
Х. Давлетшиной, 30.
Д. Киекбаева, 13.
Цюрупы, 130, 134, 156/1, 156/3.
Пархоменко, 131.
Петропавловская, 51.
И. Якутова, 3/5, 5, 12.
Ленина, 102,104.
С. Халтурина, 36, 36/1, 40, 42, 42/1.
Б. Кадомцевых, 4, 6, 8.
Р. Зорге, 20.
50 лет Октября, 26, 26/1, 28, 30/1.
8 Марта, 5, 5/1.
Комсомольская, 10, 12, 12/1, 23/1, 23/3.
М. Губайдуллина 21/2.
С. Агиша, 26, 26/1.
50 лет СССР, 14, 16.
-
ufacity.info
Октябрьский район
12 января
М. Жукова, 17,17б, 23.
Б. Бикбая, 18, 19, 20, 21, 22, 29.
М. Рыльского, 7, 9, 9/2, 24, 26, 28.
Королева, 4, 7/2, 8.
Набережная, 41, 41/1, 41/2.
Ю. Гагарина, 22, 22/1, 22/2.
Н. Ковшовой, 10.
Р. Зорге, 37/3, 52, 52/1, 54.
Парковая, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1.
Шафиева, 18, 20, 22.
Проспект Октября, 78, 78/2, 80/1, 82/1, 86; 86/1, 86/2, 86/3, 122/2, 124/2, 124/3.
Комсомольская, 149/2.
Российская, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108.
Менделеева, 201/1, 201/2, 203, 203/1, 203/2.
Лесной проезд, 8/2.
13 января
Ю. Гагарина, 1/2, 13/1,13/2, 13/3, 50, 52/1, 52/2, 57/2,.
Жукова, 4/4.
М. Рыльского, 25, 25/1, 27, 28, 29.
Б. Бикбая, 23, 23/2, 31, 33.
Набережная, 15, 15/1.
Королева, 2/1, 15, 15/1.
Р. Зорге, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 45.
Проспект Октября, 56, 56/1, 56/2, 60, 60/1, 122/1, 122/3, 122/4, 28,130, 130/1, 132, 134, 13471, 134/2, 136, 136/1, 136/2.
Комсомольская, 149/1, 153, 153/1, 157, 157/1.
Лесотехникума, 10, 14.
Российская, 92, 94, 94/2, 96, 96/1, 96/2, 98/1.
Зеленогорская, 3, 5, 7, 9.
Лесной проезд, 16/1.
50 лет СССР, 38, 40, 42, 42/1, 44.
14 января
М. Жукова, 7, 9.
Б. Бикбая, 6, 8, 39.
Ю. Гагарина, 16/1, 18, 23, 25, 43, 43/1, 45, 45/1.
М. Рыльского, 28.
Набережная, 9, 11, 11/1, 45, 45/4.
Н. Ковшовой, 3.
Р. Зорге, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1.
Проспект Октября, 62, 62/1, 62/2, 64, 66/3, 80/2, 82, 82/2, 82/3, 122, 124, 126, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 132/2.
Лесотехникума, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Уфимское шоссе, 6, 6/1.
Российская, 41/1, 41/2, 43, 43/2.
50 лет СССР, 45, 45а, 45/1, 45/2, 47.
Менделеева, 211, 213/2.
15 января
Ю. Гагарина, 17, 19.
Сипайловская, 10, 12/1, 12/2.
Б. Бикбая, 23/1, 25, 37‚ 41.
Ю. Гагарина, 44/1, 54/1, 54/2, 56.
М. Рыльского, 17, 19, 21, 21/1, 21/2.
Н. Ковшовой, 11, 13.
Жукова, 2/5.
Набережная, 3/2, 3, 3/3.
А. Королева, 4.
Набережная, 65.
Р. Зорге, 11, 21, 23, 25, 27/1, 43/1, 74.
Комсомольская, 125, 125/1, 127, 1З1а, 133, 159, 161/1, 161/3.
Рязанская, 1/1.
Шафиева, 31, 31/1, 33.
Энтузиастов, 1.
Российская, 43/14, 74/1, 76/1, 78/1, 78/2, 163, 165, 167, 167/1, 169, 169/1.
Бульвар Тюлькина, 3.
Зеленогорская, 11, 13, 17.
Проспект Октября, 142, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 144, 144/1, 144/2.
Лесной проезд, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1.
-
ufacity.info
Орджоникидзевский район
12 января
Боткина, 3, 4, 5, 7,8, 12.
Коммунаров, 52, 55.
Ш. Руставели, 18, 20, 22/2, 24, 26, 28, 28/1.
Б. Хмельницкого, 67, 68, 69, 70, 71, 71/1.
Кольцевая, 185/1.
Российская, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9.
Бульвар Славы, 11, 14, 15, 17.
Блюхера, 38, 38/1, 40.
Проспект Октября, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 125.
Нежинская, 11, 15, 17.
Ульяновых, 19, 19а, 21.
40 лет Октября, 5, 7, 9, 9/1, 11.
А. Невского, 12, 14.
Б. Хмельницкого, 126, 128.
Кремлевская, 57, 61, 61/1, 61/2, 61/3.
Кольцевая, 26, 27, 27а.
13 января
Калинина, 45, 51, 55, 57.
Нефтяников, 18, 20.
Ш. Руставели, 17, 19, 20, 23, 23/1, 29, 31, 35, 37, 37/1, 39, 41/1.
Вологодская, 54, 54/!, 56, 58.
Бульвар Славы, 16, 18.
Проспект Октября, 101, 103, 103/1, 105, 105/1, 105/2, 119/1, 119/3, 121, 121/1, 121/1а, 123.
Ульяновых, 23, 25, 27, 29.
А. Невского, 16, 18, 20, 20/1, 22.
Калинина, 30.
Кремлевская, 53, 53/1, 55, 57/1, 52/2, 52/3, 59/2.
Конституции, 9, 11, 13.
Мира, 31, 33, 35, 37, 39.
14 января
Калинина, 59, 61, 63, 65.
Пекинская, 17а.
Адмирала Макарова, 14, 14/1.
Д. Юлтыя, 4, 4/1.
Кубанская, 1.
Б. Хмельницкого, 88/1, 92, 92/1, 94, 110, 112, 112/1, 114.
Коммунаров, 58, 59.
Ш. Руставели, 23/2, 25, 27.
Проспект Октября, 105/3, 105/4, 105/5, 107, 107/1, 107/2, 117, 117/1, 117/2.
Блюхера, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1.
Кольцевая, 30, 32, 34а, 36, 36а, 38, 43, 49.
Суворова, 88.
15 января
Герцена, 14/2.
Калинина, 57а, 67.
Победы, 20.
Репина, 4.
Пекинская, 22, 33/1.
Д. Юлтыя, 3, 5, 7, 8, 9.
Коммунаров, 59/1, 60, 62.
Ш. Руставели, 27/1, 27/2, 27/3.
Проспект Октября, 109, 109/2, 111, 111/2, 111/3, 113, 115/1.
Н. Кузнецова, 5, 6, 7, 9.
Первомайская, 16, 18, 19, 22, 21, 23, 24.
Кольцевая, 53, 53/1.
Л. Толстого, 18.
Ульяновых, 31, 33, 35, 39, 37.
Борисоглебская, 4, 4/1, 8, 10, 12.
Свободы, 36, 38, 38/1, 40, 42.
Конституции, 1, 5, 7.
М. Горького, 38, 39, 40, 41.
-
ufacity.info
Калининский район
12 января
Первомайская, 79, 81, 81/1, 83, 84/2, 90/1, 92/1.
Интернациональная, 129/1.
Свободы, 15, 24.
Кольцевая, 128, 134/1, 136/1, 138/1.
Черниковская, 19/1, 19/2, 25/1.
Орджоникидзе, 26, 26/1, 26/2, 28.
С. Вострецова, 14, 14/1.
Суворова, 16, 16а.
Б. Хмельницкого, 55/1, 57/1.
Вологодская, 32, 32/1, 34.
Черниковская, 89/1, 89/2.
Сельская, 2, 4.
Касимовская, 2.
Гвардейская, 58/2.
Ферина, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 20/1, 20/2.
Т. Янаби, 53/2.
Транспортная, 26/2, 26/3.
Мушникова, 13/5.
Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2.
Интернациональная, 65/1.
13 января
Первомайская, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 91, 93, 95.
Машиностроителей, 13/1.
А. Невского, 4, 6, 6/1, 8, 10.
Интернациональная, 171, 171/1, 173, 173/1, 175, 175/1, 177.
Орджоникидзе, 9, 11, 13, 13/1, 15, 19.
Черниковская, 48, 50/1.
Гвардейская, 52, 54, 54/1, 54/2.
Ферина, 10/1, 12, 14, 16.
Транспортная, 26/4, 26/5, 26/6.
Фронтовых Бригад, 3, 5.
Т. Янаби, 45.
Гончарова, 13.
14 января
Черниковская, 12, 14, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69.
Свободы, 14, 16, 18.
Первомайская, 26, 27, 28, 28а, 37, 39, 42а, 67.
Интернациональная, 179/1, 179/2, 179/3, 181, 181/1, 181/2.
Б. Хмельницкого, 14.
Кольцевая, 200, 202, 204.
А. Ушакова, 72, 74.
Плеханова, 7, 9, 9/1.
Гвардейская, 46, 48, 48/1, 48/3.
Глинки, 7, 9, 11.
Мушникова, 2, 2/1, 4.
Т. Янаби, 47.
Фронтовых Бригад, 7.
Транспортная, 36/3.
15 января
Черниковская, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 75/1, 77, 164/1.
Первомайская, 66/1, 68/1.
Гончарова, 21.
Интернациональная, 187/1, 189, 191, 193, 193/1, 193/2.
Орджоникидзе, 36.
Вологодская, 38.
Кольцевая, 170, 172, 174, 180.
Сельская, 6, 8, 9.
Ферина, 17, 17/1, 19/1, 19/3, 21.
Мушникова, 5/1, 9/1, 10.
Транспортная, 34/3, 34/4.
Победы, 3/1.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.