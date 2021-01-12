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«БашРТС» запускает сервис для автоматического приема показаний счетчиков

Передавать показания счетчиков нужно ежемесячно даже при нулевой накрутке, чтобы избежать начисления платы по нормативу. Теперь сделать это можно в любое удобное время.

Сервис круглосуточно доступен по телефону 8 (800) 511-30-15 (звонок бесплатный). Передать показания можно по следующему алгоритму:

– нажать клавишу «2»;

– продиктовать номер лицевого счета, указанного в квитанции ООО «БашРТС»;

– назвать разборчиво (по слогам) фамилию собственника, указанного в квитанции ООО «БашРТС»;

– передать показания прибора учета горячего водоснабжения или тепловой энергии.

Показания будут автоматически фиксироваться голосовым роботом-помощником и заноситься в базу данных, позднее от них будет зависеть сумма, указанная в платежках.

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