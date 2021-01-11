В Уфе может измениться график работы школ из-за закрытия развязки

«Я, в частности, сегодня сюда ехал, и где-то на 25-30 минут дольше получилось, конечно. Обычно доезжал примерно за 40 минут, а сегодня получилось где-то 65.

Нам нужно всем объяснить, что мы входим в очень сложную, но плодотворную фазу расшивки узла моста через Белую. Сейчас строим вставку, и она абсолютно не будет работать без этой развязки. После этого, что тоже надо заблаговременно жителям объяснить, будем закрывать на реконструкцию мост 1956 года, так что весь этот узел в ближайшие четыре-пять лет будет для нас сложным.

Есть другие моменты, которые, на мой взгляд, слабо отработали. Во-первых, я не знаю, зачем надо было начинать эти работы до 11 января. Именно в пиковый момент, когда все люди возвращаются и детей из деревень везут. Не знаю, что выиграли – может, технологическая цепочка какая-то.

Во-вторых, я знаю, что Минтранс предпринимал попытки объяснить людям, что происходит, но попытки эти я оценю на двойку, потому что все равно до людей не достучались. Не объяснили, что такая будет ситуация, что надо будет где-то пораньше выезжать, искать пути объезда и так далее.

В-третьих, проект делает сильная команда, умеющая работать – давайте с ними поговорим. Они нам поставили срок 11 месяцев – пусть переходят в режим круглосуточной работы, мне кажется, запретов нет. Каждый месяц будет иметь значение», – сказал Радий Хабиров.

Глава республики поручил изучить способы снизить негативную реакцию жителей вплоть до изменения режимов работы школ и предприятий, и обсудить с подрядчиком ускорение сроков.