«БашРТС»: по итогам 2020 года роста платы за отопление нет

С результатами проверки ознакомилось издание «Башинформ». Для проверки брались две случайные квартиры: однокомнатная по улице Донского и трехкомнатная по улице Кольцевой.

Владельцы однокомнатной квартиры за 2018 год заплатили за отопление 12 696 рублей, в 2019 – 14 232, а в 2020 году – 14 384 рубля. Рост – около 1%, но в декабре 2020 года сумма была выше на 35% по сравнению с декабрем 2019 года, так как месяц выдался холодный.

Владельцы трехкомнатной квартиры платили последние три года 21 205, 20 793 и 20 108 рублей соответственно. Плата за декабрь 2020 года больше платы за декабрь 2019 года на 28%, но суммарный платеж меньше 2019 года на 3%.