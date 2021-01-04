Куда сдать елку на переработку в Уфе?

В рамках этой акции 16 и 17 января с 12.00 до 16.00 на 14 площадках города будут установлены пункты приема новогодних елок.

На данный момент известно, что в Ленинском районе контейнеры для сбора новогодних елей расположатся по следующим адресам: рядом с домом №4 по улице Ирендык и возле дома №18 по Артезианской (в микрорайоне «Сосны»).

Адреса в Кировском районе: Испытателей, 21 и Дуванский бульвар, 22/2.

В Орджоникидзевском районе: проспект Октября, 137 (около фонтана на ГДК) и на «Колхозном» рынке.