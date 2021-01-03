Стало известно, какие улицы в Уфе отремонтируют в 2021 году

В 2021 году в Уфе и окрестностях отремонтируют девять участков протяженностью около 19 километров, включая Нагаевское шоссе (в 2020 отремонтировали 22 участка, 20 километров).

Капитально отремонтируют бульвары Ибрагимова и Хадии Давлетшиной и улицу Парковую, продолжится ремонт на улице Галле от Комсомольской до проспекта Октября, а также завершится реконструкция улиц Комсомольской и 8 Марта.

Кроме того, будут построены мост через реку Белую в створе улицы Воровского и транспортная развязка в Зинино, завершены все работы, начатые в 2020 году.