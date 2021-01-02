В «БашРТС» объяснили внушительные суммы в платежках за декабрь

Суммы в счетах за отопление за декабрь 2020 года оказались на 30% выше, чем за ноябрь. В пресс-службе «БашРТС» объяснили разницу.
«Декабрь оказался холоднее на восемь градусов, чем ноябрь: средняя температура составила -12,4 и -4,1 градусов Цельсия соответственно.
Это означает, что расход тепловой энергии в каждом доме увеличился, что неизменно приводит к повышению сумм по оплате за отопление в домах с ОДПУ ТЭ.
Необходимо учитывать, что общая сумма в квитанции включает, в том числе, начисления по горячему водоснабжению и задолженность предыдущих периодов при наличии таковой. В среднем мы отмечаем рост сумм за отопление на 30 процентов от прошлого месяца», – цитирует пресс-служба главу организации Тимофея Дубровского.
В компании также отметили, что в 73% случаев сумма за отопление (без учета расхода горячего водоснабжения) не превышает четырех тысяч рублей.
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