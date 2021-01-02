В «БашРТС» объяснили внушительные суммы в платежках за декабрь

«Декабрь оказался холоднее на восемь градусов, чем ноябрь: средняя температура составила -12,4 и -4,1 градусов Цельсия соответственно.

Это означает, что расход тепловой энергии в каждом доме увеличился, что неизменно приводит к повышению сумм по оплате за отопление в домах с ОДПУ ТЭ.

Необходимо учитывать, что общая сумма в квитанции включает, в том числе, начисления по горячему водоснабжению и задолженность предыдущих периодов при наличии таковой. В среднем мы отмечаем рост сумм за отопление на 30 процентов от прошлого месяца», – цитирует пресс-служба главу организации Тимофея Дубровского.

В компании также отметили, что в 73% случаев сумма за отопление (без учета расхода горячего водоснабжения) не превышает четырех тысяч рублей.