В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, сильнее всего подорожали продукты, традиционно используемые при приготовлении салатов: это морковь (7,3%), помидоры (7,3%), огурцы (3,4%) и куриные яйца (3,4%).

При этом на многие виды актуальных для новогоднего стола товаров цены, наоборот, упали: подешевели колбаса (3,2% вареная и 2,6% полукопченая), мороженая рыба (1,2%) и сыры (1,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного еженедельного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.