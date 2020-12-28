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Новогодняя ель в Уфе – самая высокая в России

Рейтинг составило издание «Турстат». Самые высокие живые ели в этом году установлены в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге.

  • ufacity.info

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Уфа, 30 метров, Площадь Ленина;

2. Москва, 25 метров, Соборная площадь Кремля;

3. Санкт-Петрербург, 25 метров, Дворцовая площадь;

4. Сыктывкар, 23 метра, Стефановская площадь;

5. Углич, Ярославская область, 21 метр, Успенская площадь;

6. Данков, Липецкая область, 20 метров, Центральная площадь;

7. Владимир, 18 метров, площадь перед администрацией Владимирской области;

8. Брянск, 13,5 метра, сквер Карла Маркса;

9. Череповец, Владимирская область, 13 метров, Соборная горка;

10. Пенза, 12 метров, Соборная площадь.

Самая высокая елка в стране (искусственная) установлена в Красноярске в Татышев-парке (55 метров).

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