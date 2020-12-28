Новогодняя ель в Уфе – самая высокая в России

Рейтинг составило издание «Турстат». Самые высокие живые ели в этом году установлены в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге.
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ufacity.info
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Уфа, 30 метров, Площадь Ленина;
2. Москва, 25 метров, Соборная площадь Кремля;
3. Санкт-Петрербург, 25 метров, Дворцовая площадь;
4. Сыктывкар, 23 метра, Стефановская площадь;
5. Углич, Ярославская область, 21 метр, Успенская площадь;
6. Данков, Липецкая область, 20 метров, Центральная площадь;
7. Владимир, 18 метров, площадь перед администрацией Владимирской области;
8. Брянск, 13,5 метра, сквер Карла Маркса;
9. Череповец, Владимирская область, 13 метров, Соборная горка;
10. Пенза, 12 метров, Соборная площадь.
Самая высокая елка в стране (искусственная) установлена в Красноярске в Татышев-парке (55 метров).
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