Какая погода будет в Уфе 31 декабря?

По данным Gismeteo, весь день 31 декабря небо над Уфой будет пасмурным, температура рано утром составит около -20 градусов.

К бою курантов потеплеет до -16 градусов, осадков не предвидится. Первого января будет значительно теплее (до -8 градусов днем), утром ожидается снегопад.

Сегодня, 27 декабря, снег будет идти весь день, температура к ночи поднимется до четырех градусов ниже нуля. Теплая снежная погода сохранится до вторника, 29 декабря.