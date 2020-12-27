Какая погода будет в Уфе 31 декабря?

Солнечным и морозным, теплым и слякотным или где-то между: каким будет последний праздничный день в 2020 году?
По данным Gismeteo, весь день 31 декабря небо над Уфой будет пасмурным, температура рано утром составит около -20 градусов.
К бою курантов потеплеет до -16 градусов, осадков не предвидится. Первого января будет значительно теплее (до -8 градусов днем), утром ожидается снегопад.
Сегодня, 27 декабря, снег будет идти весь день, температура к ночи поднимется до четырех градусов ниже нуля. Теплая снежная погода сохранится до вторника, 29 декабря.
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