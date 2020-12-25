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Мэрия Уфы запретила стройку возле парка Гафури

ГК «Жилстройинвест» собиралась построить многоэтажки вблизи парковой зоны. Проект поставлен на паузу после вмешательства местных жителей.

Осенью 2020 года жители Уфы собрали петицию против застройки территории парка Гафури и вдоль его границы, ее подписало более тысячи человек.

Согласно этой петиции, два участка под застройку находятся на территории самого парка, третий – в границах леса, который для строительства пришлось бы вырубить.

Вопрос был вынесен на обсуждение образованного недавно Градостроительного совета, который возглавляет Радий Хабиров. Теперь «Жилстройинвест» сообщает о том, что администрация города отказывает в выдаче разрешения на застройку. Застройщик называет это решение незаконным и собирается обжаловать его.

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