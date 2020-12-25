Мэрия Уфы запретила стройку возле парка Гафури

Осенью 2020 года жители Уфы собрали петицию против застройки территории парка Гафури и вдоль его границы, ее подписало более тысячи человек.

Согласно этой петиции, два участка под застройку находятся на территории самого парка, третий – в границах леса, который для строительства пришлось бы вырубить.

Вопрос был вынесен на обсуждение образованного недавно Градостроительного совета, который возглавляет Радий Хабиров. Теперь «Жилстройинвест» сообщает о том, что администрация города отказывает в выдаче разрешения на застройку. Застройщик называет это решение незаконным и собирается обжаловать его.