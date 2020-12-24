В Уфе установили первую остановку с обогревателями

Каркас первого такого павильона уже собран на остановке общественного транспорта «Гостиный двор» (в сторону улицы Кирова). Работы там завершатся в ближайшее время.

Эти павильоны оснащены инфракрасным обогревателем, электронным табло прибытия транспорта, зоной бесплатного Wi-Fi, USB-портами, светодиодным освещением, «тревожной кнопкой» и камерами видеонаблюдения.

Такие же павильоны скоро появятся и на остановках «БГАУ» (в сторону Мингажева) и «Улица имени Города Галле» (в сторону 50 лет СССР). Всего в Уфе по состоянию на декабрь 2020 года установлено 135 «умных» остановок.