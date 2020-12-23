В двух районах Уфы отключат воду

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 23 по 27 декабря 2020 года.
23-24 декабря
Калининский район, холодная вода, с 11.00 23 декабря до 10.00 24 декабря:
Улица Чехова – дома 5, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46г, 47, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59б, 59в, 59д, 60, 62а, 62б, 62в, 62г, 63, 66, 66б, 68, 68б, 69/1, 71, 71а, 71в, 71г, 71д, 71е, 71ж, 71к, 73а, 73б, 73г, 73д, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б, 77в, 79, 79а, 79б, 79г, 81а, 81б, 83, 83б, 85.
Улица Фадеева – дома 6, 7, 8, 10, 12, 14.
Улица Кецховели – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
Улица Прессовая – дома 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33.
Улица Дунайская – дома 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32.
Улица Хетагурова – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 22, 24.
Улица Белинского – дома 1, 1а, 1б, 2б, 2в, 4, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Улица Мишкинская – дома 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а.
Улица Байкальская – дома 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161.
24 декабря
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:
Улица Революционная – дома 16, 18.
Улица Мустая Карима – дома 48, 50.
Улица Достоевского – дома 49, 49/1.
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