Где в Уфе пройдут главные новогодние салюты?

31 декабря в 22.30 начнется концерт на площади перед Русдрамтеатром (остановка «Горсовет»), выступать будут звезды башкирской эстрады.

Концерт продлится до 2.00 первого января, далее прогремит праздничный салют. Второй большой салют осветит небо над площадью перед ДК «Моторостроитель».

Городской транспорт 31 декабря будет работать до 3.30 утра, с 22.00 по городу будет курсировать автобус №290 по специальному маршруту – по всем крупным елкам и ледовым городкам. С 1 по 10 января общественный транспорт будет работать по графику выходных.