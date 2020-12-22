В Уфе открылась резиденция Деда Мороза

Резиденция расположилась в городском центре «Арт-Квадрат» (Чернышевского, 88). Дед Мороз встречает гостей в помещении с елкой, камином и отдельным входом.

До конца декабря Дед Мороз ждет детей и их родителей, чтобы послушать истории об уходящем годе, поделиться праздничным настроением и просто сделать фото.

А если вы еще не знаете, где погулять с ребенком в ближайшие дни, чтобы подарить ему настоящую новогоднюю сказку, мы собрали для вас все новогодние утренники и елки Уфы.