По рейсу Уфа – Кумертау пустят комфортабельный рельсовый автобус «Орлан»

Первый рельсовый автобус РА-3 «Орлан» прибыл на Куйбышевскую железную дорогу. В ближайшее время он пройдет обкатку.
-
transport.bashkortostan.ru
Дизель-поезда «Орлан» начали производить только в 2019 году. Считается, что они комфортнее марок РА-1 и РА-2, которые уже ездят по Куйбышевской магистрали.
Прибывший на магистраль «Орлан» насчитывает два вагона и вмещает 362 пассажира. Каждый вагон оборудован системой видеонаблюдения и климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров: увеличена ширина проходов, имеются подъемники для кресел-колясок, оборудованы специализированные места и санитарные модули.
После прохождения техосмотра он выйдет на тестовую обкатку по маршруту Кумертау – Уфа, а в 2021 году начнет курсировать и на других участках Куйбышевской магистрали. Как ожидается, время в пути на этом поезде значительно сократится.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.