По рейсу Уфа – Кумертау пустят комфортабельный рельсовый автобус «Орлан»

Дизель-поезда «Орлан» начали производить только в 2019 году. Считается, что они комфортнее марок РА-1 и РА-2, которые уже ездят по Куйбышевской магистрали.

Прибывший на магистраль «Орлан» насчитывает два вагона и вмещает 362 пассажира. Каждый вагон оборудован системой видеонаблюдения и климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров: увеличена ширина проходов, имеются подъемники для кресел-колясок, оборудованы специализированные места и санитарные модули.

После прохождения техосмотра он выйдет на тестовую обкатку по маршруту Кумертау – Уфа, а в 2021 году начнет курсировать и на других участках Куйбышевской магистрали. Как ожидается, время в пути на этом поезде значительно сократится.