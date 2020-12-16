Магазины Башкортостана начали продавать товары со скидками по социальным картам

Регистр социальных карт заключил с торговыми сетями договор о сотрудничестве. Скидки получат обладатели единой транспортной карты «Алга», «Карты школьника», «Карты сотрудника школы» и «Социальной карты Башкортостана».
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it.bashkortostan.ru
Акция действует в продуктовых магазинах «Байрам» и «Сабантуй», в сетях «Планета», «Эдвис», «Юные таланты Башкортостана» и канцелярских супермаркетах «ОфисКласс».
В «Байраме» и «Сабантуе» эти карты могут использоваться вместо «Любимой карты» и позволят приобрести товары со скидкой, указанной на ценнике.
В «Планете», «Эдвисе», «Юных талантах Башкортостана» и «ОфисКлассе» при покупке школьных принадлежностей, игрушек, учебной литературы и канцелярских товаров покупателю, предъявившему карту, предоставляется скидка 10% на товары, участвующие в акциях магазинов.
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