Магазины Башкортостана начали продавать товары со скидками по социальным картам

Акция действует в продуктовых магазинах «Байрам» и «Сабантуй», в сетях «Планета», «Эдвис», «Юные таланты Башкортостана» и канцелярских супермаркетах «ОфисКласс».

В «Байраме» и «Сабантуе» эти карты могут использоваться вместо «Любимой карты» и позволят приобрести товары со скидкой, указанной на ценнике.

В «Планете», «Эдвисе», «Юных талантах Башкортостана» и «ОфисКлассе» при покупке школьных принадлежностей, игрушек, учебной литературы и канцелярских товаров покупателю, предъявившему карту, предоставляется скидка 10% на товары, участвующие в акциях магазинов.