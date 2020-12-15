Будут ли в Башкортостане продавать алкоголь в новогодние каникулы?

«Сухой закон» в Башкортостане остается в силе. Так же, как и в 2020 году, третьего января 2021 года алкоголь продавать в розничных магазинах не будут вообще.

С четвертого по шестое января будут действовать ограничения: продажа алкоголя разрешена только с 10.00 до 14.00.

В 2021 году официальные новогодние выходные продлятся с первого по восьмое января. Девятое и 10 января выпадают на субботу и воскресенье, так что на работу люди выйдут только 11 января.

В ноябре правительству России предложили продлить новогодние каникулы на две недели, до 25 января, в связи с пандемией, однако там эту меру сочли избыточной.