Скоростная электричка «Ласточка» будет курсировать по маршруту Уфа – Магнитогорск – Уфа

В «Ласточке» пять комфортабельных вагонов нового поколения, максимальная скорость составляет 160 километров в час.

Главная особенность этого электропоезда – возможность работы как на постоянном, так и на переменном токах, что позволит совершать длительные поездки без пересадок.

Тестовый рейс до горнолыжного курорта «Абзаково» состоялся 12 декабря, а 15 декабря – по маршруту Уфа – Магнитогорск. Время в пути составило чуть меньше шести часов – это дольше, чем на автобусе (пять часов), но намного быстрее, чем на обычных поездах РЖД (девять часов).

В дальнейшем рассмотрят вариант закупки дополнительных «Ласточек» для этого маршрута.