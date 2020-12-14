Будут ли работать кинотеатры и театры Башкортостана в новогодние каникулы?

Все учреждения культуры, в том числе музеи, библиотеки и театры, продолжат работу с определенными ограничениями: заполняемость зала не должна превышать 30% от максимально допустимой, хороводы и другие контактные мероприятия запрещены.

«Все-таки мы пошли навстречу вашим просьбам не закрывать учреждения культуры, мы вас услышали, потому что действительно должны работать и кинотеатры, и театры.

Поэтому самая большая просьба – чтобы там соблюдались простейшие правила. И по количеству людей в зале, и по масочному режиму, регулярное проветривание, дезинфекция – все это даст положительный результат.

Ну и, самое главное, людям мы новогодние праздники не испортим, будет возможность и детей куда-то сводить», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к министру культуры Башкортостана Амине Шафиковой.