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С понедельника отключат воду в трех районах Уфы

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 14 по 20 декабря 2020 года.

14-15 декабря

Кировский район, холодная вода, с 10.00 14 декабря до 9.00 15 декабря:

Улица Тукаева – дома 46, 46а, 48.

15 декабря

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Комарова – дома 5/2, 7, 9, 9а, 9/3, 24, 26, 32, 34.

Улица Космонавтов – дома 1, 2.

Улица Западная – дома с 1 по 35.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:

Улица Степана Злобина – дома 32, 34, 38, 40, 42.

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