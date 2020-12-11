В Уфе включили новогоднее освещение

Новогодней иллюминацией освещены деревья и фасады многих зданий на главных улицах Уфы, на площадях светятся елки, в парках и около административных зданий установлены объемные световые композиции.

Несколько таких композиций украшают сквер «Театральный» около Верхнеторговой площади, также там подсвечен знаменитый фонтан «Семь девушек». В аллее ArtTerria оформлена своеобразная входная группа – светящаяся арка, композиция «Три шурупа» и рамка с подписью «Я люблю Уфу» для фотографий.

В 2020 году было принято решение увеличить количество праздничных елок и ледовых городков в Башкортостане, чтобы развести потоки людей. В Уфе гуляния пройдут на 16 площадках, три основные елки установлены на площадях Советской, имени Салавата Юлаева и имени Владимира Ленина.