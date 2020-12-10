Уфимцы недовольны новыми дорогами в Инорсе

В комментариях уфимцы благодарят за дороги, однако отмечают, что ситуацию с пробками они не только не облегчают, но даже усугубляют.

«Это все прекрасно, но реальная проблема в том, что все эти "4 выезда" выходят на одну и туже улицу Сельская Богородская, а на ней то как раз вся пробка и собирается в обе стороны – хоть в Сипайлово, хоть в сторону Гастелло».

«Да, это все прекрасно! Все дороги внутри района, а из района Инорс всего две дороги на выезд!»

«По факту остается только Сельская Богородская и мост у Гастелло. Изменилось только то, что сейчас в Инорсе появилась широкая шоссейная дорога, где будут постоянно гонять автомобили».

Также жители недовольны двойной сплошной и расстановкой новых знаков, из-за которых им приходится объезжать и стоять в пробках, чтобы попасть домой или выехать на работу, отсутствием тротуаров и светофоров.

«Дорога проходит вдоль микрорайона "Полесье", но, судя по организованной схеме движения, не предназначена для удобства жителей "Полесья". На всех выездах с микрорайона установлены знаки "только направо", и тысячи жителей микрорайона вынуждены проезжать половину Инорса, чтобы попасть на перекресток с заправками. И обратно, если я еду с Инорса, то не смогу попасть в "Полесье" – на всех поворотах стоят знаки "только прямо", и я буду вынужден ехать до и без того нагруженного перекрестка, чтобы там развернуться и ехать в обратном направлении. Ни одного разворота не предусмотрено – для кого строили эту дорогу?»

«Непонятно, как решится проблема с пробками, если весь м-н "Полесье" должен выезжать на Ферина, так как везде поставили знаки и двойную сплошную. Во двор нельзя заехать с улицы Ферина, выехать можно только на Ферина».

«Знаки уберите неудобные, из двора почему-то только можно направо, на бульвар Баландина. А когда хочу во двор въехать – почему-то только прямо знак и сплошная линия».