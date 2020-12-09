Лес за бульваром Славы в Уфе вырубят под застройку

Составители проектов должны будут определить очередность застройки, разграничить скверы и места для парковок, перечислить строения под снос.

Кроме того, под вырубку пойдет лес, начинающийся от здания бывшего кинотеатра «Салют» (за Аллеей воинской славы). Этот лес тянется до самого парка Гафури на Горсовете, вырубят ли его целиком – пока неизвестно, это будет указано в проектах.

Сами проекты должны быть готовы в апреле 2021 года. Далее их представят на общественные обсуждения, и только после утверждения начнутся работы.