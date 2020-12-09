В Башкортостане подорожал бензин

Согласно отчету Башстата, цена на бензин марки АИ-95 за месяц поднялась с 45,93 рубля за литр до 45,96. Средняя цена по России этот период осталась неизменной – 46,95 рубля.

Бензин марки АИ-98 подорожал сильнее – с 51,32 рубля до 51,68 рубля за литр. Это все равно дешевле, чем в среднем по стране (53,14-53,28 рубля за литр). Стоимость одного литра АИ-92 в октябре-ноябре в республике не менялась (42,87 рубля).

Подорожало и дизельное топливо: в Башкортостане – с 46,85 до 47,78; по стране в среднем – с 48,10 до 48,54.