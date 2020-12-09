В Уфе ограничили движение транспорта по одной из улиц

Движение ограничили в Советском районе на участке улицы Карла Маркса в связи с капитальным ремонтом трамвайного пути неподалеку от железнодорожного вокзала.

Работы продлятся до 25 декабря 2020 года. В это время будет затруднен проезд с улицы Карла Маркса к Вокзальной и обратно, возможно, придется объезжать по Ленина или Дзержинского. Трамваи №1 и №10, вероятно, не будут работать некоторое время.

Мэрия Уфы приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут движения.