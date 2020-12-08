Уфимцы смогут ознакомиться с проектами памятника, который установят на Советской площади

«Когда мы запланировали разместить в центре Советской площади памятник командиру 112-й Башкавдивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову, нам предложили несколько вариантов, наспех сделанных в разных творческих мастерских.

Чтобы не принимать скоропалительных решений, мы объявили конкурс на действительно выдающийся проект памятника. На него поступили 19 эскизов и трехмерных моделей. Давайте вместе взглянем на эти варианты – вероятно, среди них есть макет памятника, который мы установим» – написал в соцсетях Радий Хабиров.

Выставка проектов пройдет с 14 по 16 декабря в конгресс-холле «Торатау». Фотографировать их запрещено, но посетители смогут оставить отзывы на специальных бланках.

Время посещения – с 11.00 до 20.00.

Предварительная запись – по телефону: +7 (927) 327-77-24 (с 10.00 до 17.00).