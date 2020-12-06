Со вторника отключат воду в трех районах Уфы

8 декабря

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:

Уфимское Шоссе – дом 27а.

10 декабря

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:

Улица Большая Гражданская – дома 2/2, 35, 35а.

Улица Новосибирская – дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21.

Улица Рихарда Зорге – дома 9/3, 9/6.

Улица Верхняя Делегатская – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26.

Улица Нижняя Делегатская – дома 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 18, 20, 22.

Улица Саши Чекалина – дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22в, 22д, 23, 25, 25д, 27, 28/1, 29, 29/2, 31, 33, 35, 37.

Улица Бирская – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Улица Стерлитамакская – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 36, 38, 40.

Улица Сибирякова – дома 138,142, 144, 148, 154, 156, 162, 164, 176, 180, 184, 188, 194, 196, 200, 202, 204, 206, 212, 218, 220, 222.

Улица Крупской – дома 136, 136б, 136а. 138б, 138, 140, 177а, 177б. 179, 179б, 181, 181б, 189, 191.

Переулок Большевицкий – дома 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20.

Улица Белебеевская – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а.

Улица Мензелинская – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Улица Речная – дома 2, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 24в, 38, 40.

Улица Златоустовская – дома 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 20/2, 21, 23, 25, 27, 29.

Сафроновсккий проезд – дом 58.

10-11 декабря

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 10 декабря до 9.00 11 декабря:

Улица Максима Рыльского – дома 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 25, 25/1, 25/2, 27, 29, 29/1.

Улица Юрия Гагарина – дома 42, 44, 44/1, 44/2, 46/4.

Улица Набережная реки Уфы – дома 29/2, 37, 37/1, 37/2.