В Уфе пройдет маркет подарков

В этом году новогоднего настроения хочется так сильно, что даже играющая в каждом заведении песня All I want for Christmas is you не надоест нам еще долго. Но ставить ее на репит уже сейчас, как и скупать все рождественские украшения, не обязательно: есть и другие способы приблизить праздник!