В Уфе пройдет маркет подарков

19 и 20 декабря в «Арт-Квадрате» пройдет маркет подарков. В пространстве «Фабрика» можно будет купить елочные украшения, крафтовые подарки, украшения для дома, одежду, белье, бижутерию ручной работы и многое другое.

Проводить целый день только за поиском подарков не обязательно: кроме маркета на площадке пройдут мастер-классы, конкурсы, розыгрыши и показ мод. Отдельно расположится зона фудкорта. В течение двух дней сервис Boxberry будет бесплатно упаковывать подарки и организует бесплатную доставку по России.