В Уфе пройдет маркет подарков

В этом году новогоднего настроения хочется так сильно, что даже играющая в каждом заведении песня All I want for Christmas is you не надоест нам еще долго. Но ставить ее на репит уже сейчас, как и скупать все рождественские украшения, не обязательно: есть и другие способы приблизить праздник!
-
Photo by Hayden Scott on Unsplash
19 и 20 декабря в «Арт-Квадрате» пройдет маркет подарков. В пространстве «Фабрика» можно будет купить елочные украшения, крафтовые подарки, украшения для дома, одежду, белье, бижутерию ручной работы и многое другое.
Проводить целый день только за поиском подарков не обязательно: кроме маркета на площадке пройдут мастер-классы, конкурсы, розыгрыши и показ мод. Отдельно расположится зона фудкорта. В течение двух дней сервис Boxberry будет бесплатно упаковывать подарки и организует бесплатную доставку по России.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.