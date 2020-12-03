Космонавт показал снимки Уфы, сделанные с орбиты

«Мне нравится снимать всю нашу планету: острова и океаны, пустыни и города. Очень впечатляюще выглядят ночные снимки крупнейших городов мира. А сегодня я решил опубликовать снимок одного российского города, небольшого по нашим представлениям, однако на его территории могли бы разместиться семь таких городов, как Париж.

Речь идет о столице Башкортостана – городе Уфе. И уж раз мы начали с цифр, то и продолжим ими.

Уфа – самый просторный город России: на одного жителя приходится почти 700 квадратных метров городской площади.

Уфа – третий по протяженности город России, после Сочи и Волгограда, и 7-й по площади, после Заполярного, Норильска, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы и Перми.

Уфа лидирует среди городов-миллионников России по площади зеленых насаждений на одного горожанина – 202 квадратных метра.

И еще очень приятный факт об Уфе: город ни разу никем не был взят с момента своего основания. Городские стены выдержали и набеги кочевников, и четырехмесячную осаду и два хорошо организованных штурма во время Пугачевского восстания. Таким образом, город можно назвать непобедимым», написал Сергей Рязанский в Instagram.