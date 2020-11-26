Памятник Салавату Юлаеву в Уфе решили демонтировать

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на главу Башкультнаследия Олега Полстовалова, предварительное обследование показало, что уже сейчас состояние памятника оценивается как аварийное, он нуждается в срочном ремонте.

Ранее было предложено несколько вариантов реставрации 40-тонной чугунной скульптуры – на месте или с перевозкой в мастерскую, но в итоге принято решение ее демонтировать. На восстановление памятника уйдет полтора-два года, и в это время пьедестал, скорее всего, будет пустовать.

Когда именно начнутся работы, еще неизвестно. Планируется укрепить каркас, восстановить внешний вид скульптуры, обработать металл антикоррозийными средствами. Также проведут исследование грунта под памятником и всех связанных с ним конструкций.